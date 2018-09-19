Код бета-версии операционной системы iOS 12.1 содержит упоминание о пока еще не анонсированном планшете Apple. Как сообщил независимый разработчик Гильерме Рэмбо, строка "iPad2018fall" указывает на то, что новая модель iPad Pro будет представлена этой осенью.

Как отмечает издание 9to5Mac, бета-версия iOS 12.1 впервые привносит поддержку технологии распознавания лица Face ID, когда устройство держат в ландшафтной ориентации, и эта возможность наверняка будет реализована в новом "айпаде". Обновленная iOS также включает функцию синхронизации мультяшных аватаров Memoji между устройствами через iCloud и групповые видеочаты FaceTime, в которых смогут общаться до 32 собеседников одновременно.

Новому iPad Pro прочат зауженные рамки вокруг экрана, скругленные края и дизайн антенн в духе "айфона". Предположительно, вместо фирменного разъема Lightning новая модель получит USB-C — так, чтобы её можно было быстро заряжать от "макбука". Ожидаются две версии планшета: с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма.

Следующая презентация Apple может пройти в октябре. Приглашений на мероприятие компания пока не рассылала. Помимо iPad Pro, может быть представлена удешевленная модель 13-дюймового ноутбука MacBook Air, который капитально не обновлялся уже несколько лет, и мини-компьютеры Mac mini, ориентированные на профессиональных пользователей.