Компания Xiaomi представила два новых смартфона: Mi 8 Pro, являющийся версией Mi 8 Explorer для международного рынка, и Mi 8 Lite — "облегченный" вариант флагманской модели Mi 8. В продажу новинки выходят в конце сентября, сообщает GSMArena.

Mi 8 Pro располагает чувствительным к силе нажатия сканером отпечатков и инфракрасным датчиком с функцией распознавания лица (от 3D-камеры производитель предпочел отказаться). В смартфон установлен 6,21-дюймовый OLED-экран (1080х2248 пикселей), 6–8 гигабайт оперативной памяти и чипсет Snapdragon 845. На задней панели установлена двойная камера (12 мп f/1.8 + 12 мп f/2.4), на лицевой — 20-мп "фронталка".

Вариант попроще, Mi 8 Lite, укомплектован 6,26-дюймовым ЖК-экраном, более простым процессором Snapdragon 660, сдвоенной основной (12 + 5 мп) и 24-мп селфи-камерой. Объем батареи — 3350 мА*ч. В отличие от Mi 8 Pro, дактилоскопический сенсор у этой модели стандартный.

В Китае предзаказы на устройства уже начались. За Mi 8 Pro с 6/128 ГБ памяти просят 3200 юаней (€400), за топовую версию с 8/128 ГБ — 3600 (€450) юаней. Поставки начнутся 21 сентября.

Xiaomi Mi 8 Lite в варианте с 4/64 ГБ памяти обойдется в 1400 юаней (€175), с 6/64 ГБ — в 2000 юаней €250. Эту модель начнут отгружать 25 сентября.