Эти часы-телефон, поддерживая голосовые и видео-вызовы, контролируются со смартфона родителей, а их местоположение и история перемещений доступны благодаря GPS/Wi-Fi/LBS-трекингу. Ребенок может позвонить разрешенным контактам, а также устроить с ними видеочат. Детская версия голосового помощника "Алиса" от "Яндекса" готова отвечать на вопросы, решать примеры, играть, рассказывать сказки и т.п. Вести.Hi-tech проверили способности Elari KidPhone 3G на практике.

Напомним, что под брендом Elari, появившемся в 2012 году, выпускаются товары потребительской электроники. В частности, мы уже знакомили наших читателей с "анти-смартфоном" Elari NanoPhone С (наш обзор здесь). Что же касается детских часов-телефона Elari KidPhone 3G, то они представляют уже третье поколение подобных устройств, впервые теперь созданных на базе Yandex.IO – инструментов разработки "умных" гаджетов с голосовым интерфейсом "Яндекса". Поскольку KidPhone 3G рекомендуется для детей от 3 до 12 лет, для тестирования часов-телефона привлекли 10-летнего Данилу, который "совершенно случайно" оказался внуком автора этих строк. Не секрет, что освоить гаджет современным ребенку, иной раз, гораздо проще, чем взрослому.

Обзор Elari KidPhone 3G: технические характеристики

Модель: KidPhone 3G

ОС: Android 4.4

Процессор: MediaTek MT6572M

Оперативная память: 512 МБ

Память для хранения данных: 4 ГБ

Экран: сенсорный, TFT, 1,3 дюйма, 240х240 точек

Аудио: микрофон, динамик

Интерфейсы: 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)

Камера: 2 МП

Сети: 2G (900/1800) и 3G (2100/900 WCDMA).

Тип SIM-карты: nanoSIM

Трекинг: GPS, Wi-Fi, LBS

Батарея: несъемная, литий-полимерная, 580 мА*ч

Автономность: до 72 часов (режим ожидания)

Совместимость c ОС: Android 4.0 и выше, iOS 7.0 и выше

Габаритные размеры: 54х42х15 мм

Вес: 58 г

Особенности корпуса: пыле- и влагозащищенность по IP65

Цвет: красный, черный

Обзор Elari KidPhone 3G: комплект поставки

Часы-телефон упакованы в небольшую коробочку в форме куба из плотного картона с красочной суперобложкой, на которой проиллюстрированы основные возможности этого "умного" устройства.

Помимо самого гаджета в содержимое комплекта входят: кабель для зарядки, на концах которого магнитный 4-контактный pogo-соединитель и разъем USB, а также краткие руководства пользователя KidPhone 3G и голосового помощника "Алиса".

Обзор Elari KidPhone 3G: внешний вид

Начинка часов-телефона скрыта в прямоугольном в плане (54х42 мм) пластиковом корпусе с силиконовым ремешком. При этом, толщина гаджета составляет 15 мм, а вес – 58 г.

На выбор предлагается два окраса – черный или красный. Корпус сертифицирован на пыле- и влагозащищенность по IP65. Иными словами, пыль и небольшой дождь KidPhone 3G не страшны, но плавание и душ ему противопоказаны.

На левом ребре корпуса предусмотрели отверстие для микрофона.

На правом ребре собрали вместе две механических кнопки – включения/выключения и "Назад"/SOS.

На нижнем торце оказалось отверстие для декоративной решетки динамика.

На задней панели корпуса, украшенной надписями Elari KidPhone 3G и Алиса Powered By Yandex IO, можно прочесть код IMEI. Здесь же находятся ответный 4-контактный pogo-разъем для зарядки аккумулятора, а также крышка отсека для SIM-карты.

Форм-фактор устанавливаемого модуля идентификации абонента – nanoSIM (4FF). Отметим, что часы-телефон поддерживают сети 2G (900/1800) и 3G (2100/900 WCDMA).

Большая часть лицевой панели занята защитным стеклом с фигурным выступом для объектива 2-мегапиксельной камеры, в нижней части под экраном нанесли логотип Elari.

Обзор Elari KidPhone 3G: начинка

"Сердцем" часов-телефона является микросхема MediaTek MT6572 с двумя процессорными ядрами ARM Cortex A7 и ускорителем графики ARM Mali-400, работающими на тактовых частотах до 1,2 ГГц и 500 МГц, соответственно. Кроме того, в чип встроены: контроллер памяти LPDDR2, радио-модуль 2G/3G (HSPA+), видеодекодер, а также модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Мобильная платформа дополнена оперативной памятью 512 МБ и встроенным хранилищем на 4 ГБ. Заметим, что производительность MediaTek MT6572 сравнима с Samsung Exynos 4210, на базе которого в далеком уже 2011 году выпустили первый фаблет — Samsung Galaxy Note c 5,3-дюймовым экраном.

Что же касается дисплея в KidPhone 3G, то для него использовали 1,3-дюймовую цветную TFT-матрицу с разрешением 240х240 точек. Несложно подсчитать, что плотность пикселей на дюйм в этом случае составляет 261 ppi. Напомним, что аналогичный параметр AMOLED-тачскрина на первых "умных" часах Samsung – Galaxy Gear – был равен 288 ppi. Наличие сенсорного слоя у дисплея часов-телефона позволяет им реагировать на касания и листания (тапы и свайпы).

Встроенные в корпус гаджета микрофон и динамик обеспечивают "громкую" двухстороннюю связь во время звонков.

Обзор Elari KidPhone 3G: автономность

Гаджет оснастили встроенным литий-ионным аккумулятором на 580 мА*ч. Для его зарядки рекомендуется 5-ваттный адаптер (5 В, 1 А), так что для заполнения емкости "под горлышко" потребуется менее часа.

Для зарядки предназначен специальный кабель, входящий в комплект с KidPhone 3G. "Печалька" наступит в случае его порчи или утери, так как заменить будет нечем. Гораздо удобнее было бы с обычным шнуром, например, microUSB-USB для зарядки смартфонов, ведь места для микро-соединителя на толстом корпусе часов-телефона вполне достаточно.

Магнитный pogo-разъем надежно фиксируется на ответном коннекторе, который поместили на задней панели корпуса. В режиме ожидания KidPhone 3G может находиться до 72 часов. Автономность зависит от степени "прожорливости" действа, выполняемого на гаджете (голосовой или видеочат, звонки, трекинг), но обычно заряда вполне хватает на целый день. Графический индикатор заполненности батареи вынесен на домашний экран (циферблат).

Обзор Elari KidPhone 3G: как это работает

Еще раз стоит повторить, что детские часы-телефон полностью контролируются с родительского смартфона, где, в частности, определяется список абонентов доступных с KidPhone 3G. Там же предусмотрен и запрет незнакомых номеров.

Первым делом батарею гаджета следует подзарядить. Прелюдия настроек довольно подробно описана в документации, поэтому остановимся лишь на основных моментах.

После установки SIM-карты в KidPhone 3G, на смартфон одного из родителей (он будет администратором) следует установить приложение Elari SafeFamily из соответствующего магазина (Google Play или App Store). Родительский девайс должен работать под управлением операционной системы Android 4.0 и выше, или iOS 7.0 и выше.

Некоторое время потребуется на заполнение регистрационной формы с придумыванием пароля, после чего для привязки уже включенных часов-телефона, следует прямо из программы отсканировать с их экрана QR-код. Затем заполняется профиль KidPhone 3G, где собираются данные о ребенке – имя, возраст, пол, рост, вес и т.п, а также его номер телефона (присвоенный SIM-карте, установленной в гаджет).

В верхней части главного экрана программы отображаются фото, отправленные с часов-телефона, а также пиктограммы голосового вызова, шагомера, активации аудио-мониторинга и видеозвонка. На KidPhone 3G, как на фитнес-трекере, цель задается в виде определенного числа шагов, при этом, в программе отображается пройденное расстояние и количество сожжённых килокалорий. Под термином "аудио-мониторинг" здесь замаскировали обычную прослушку: при активации этой опции гаджет скрытно перезванивает на родительский смартфон, причем информация о выполняемом вызове на часах-телефоне не отображается. Так что можно втихаря послушать, что происходит в окружении любимого чада.

На карте в нижней части главного (домашнего) экрана Elari SafeFamily отображается текущее местоположение гаджета.

В настройках предлагается выбрать зоны и временные интервалы для геолокации (то есть, трекинг ограничивается по месту и времени), посмотреть историю перемещений, определиться со списком друзей, разрешить видео-вызовы, запретить выключение гаджета и т.п. Кстати, выход часов-телефона за границу геозоны сопровождается соответствующим уведомлением.

Напомним, что географические координаты объекта определяются: по спутникам (GPS), с помощью точек доступа (Wi-Fi), а также базовых станций сетей сотовой связи (LBS, Local-Based Service). Точность определения местоположения уменьшается с 10 м до 50-100 м и 500-5 000 м, соответственно.

В режиме голосового чата максимальная длительность звукового сообщения составляет 15 секунд, кроме того, предусмотрен обмен стикерами и эмоджи ("смайликами"). Передавать текст, по понятным причинам, можно только со смартфона, на экране которого хватает места для виртуальной клавиатуры.

А вот длительность видеозвонка ограничена 3 минутами, при этом, таймаут до следующего визуального соединения может составить до 5 минут. Видео-вызовы с часов на смартфон, и наоборот, во время тестировании совершались без проблем.

Фотографии, полученные с камеры, можно просматривать, сохранять в альбоме, удалять или делиться ими. Стоит заметить, что обмен фотографиями и видеозвонки создают значительный интернет-трафик, связанный с дополнительными расходами на связь.

Для смены обоев домашнего экрана (циферблата), надо сначала удерживать тачскрин не менее 3 секунд, а затем свайпами влево или вправо выбрать понравившуюся тему. В настройках часов проверяются обновления прошивки, подключается Wi-Fi-сеть, задается громкость звонка и будильника, часовой пояс, язык системы и т.п.

В программе Elari SafeFamily предусмотрена опция дистанционного перевода гаджета в режим "На занятиях". А вот если кнопка SOS удерживается в течение 3 секунд, то в приложении на смартфоне звучит сигнал тревоги, сопровождаемый координатами местоположения гаджета, а также 30-секундной записью окружающей его обстановки.

Обзор Elari KidPhone 3G: где живет "Алиса"

Чтобы вызвать голосового помощника, нужно дважды нажать кнопку SOS или листать экраны на часах-телефоне до иконки "Алиса" (один свайп вправо с циферблата). Производитель отмечает, что способности этой говорливой дамы от "Яндекса" специально доработаны для использования в детских часах. Для этого ее научили лучше понимать детскую речь и доводить до сведения ребенка только подходящий ему контент. Так, "Алиса" умеет решать математические примеры, играть в города, загадывать загадки, рассказывать сказки (запускается воспроизведение аудиокниги), сообщать прогноз погоды, отвечать на вопросы, подсказывать дорогу и всегда готова просто поболтать со своим собеседником. Чтобы прервать ее затянувшийся монолог, надо просто сказать: "Алиса, хватит!".

Какие-то ответы ассистентка ищет в интернете с помощью "Яндекса", а что-то, по ее же признанию, может выдавать самостоятельно. Впрочем, все вполне пристойно. Подначку типа "я вчера познакомилась с симпатичным (пауза)…приложением, но это личное", 10-летний Данила оценил. Также его порадовало, что "Алиса" знает, кто такие рэперы и умеет складно пересказывать сведения об игре Minecraft, которые, очевидно, почерпнула из "Википедии". По голосу "Алиса" воспринимается ребенком как добрая "тётушка" или "училка". В одном из монологов виртуальная помощница призналась, что она — женщина, которую поместили в часы, чем немало удивила внука, который безуспешно пытался добиться ответа, кем же она была до того, как туда попала (дело Хоттабыча живет и сегодня). По завершению тестирования было видно, что Даниле очень не хочется расставаться с виртуальной помощницей.

В кратком руководстве пользователя, входящем в комплект, приведены примеры тем и запросов для "Алисы". Пересказывать все, не имеет смысла, тем более что этот перечень обещают постоянно обновлять. Кое-что можно посмотреть, например, здесь, а лучше поспрашивать саму "Алису". Ведь она охотно делится своими навыками.

Обзор Elari KidPhone 3G: покупка, выводы

Рынок носимых устройств предлагает сегодня довольно широкий выбор "умных" часов, в том числе, предназначенных и для детей. От подобных девайсов, рассчитанных на взрослых, такие гаджеты обычно отличаются наличием GPS-трекера с функцией слежения, кнопкой SOS, а, иной раз, и функцией скрытой прослушки. При этом, многие из моделей получили слот для SIM-карты, что позволяет использовать такие часы как телефон.

Основными "фишками" часов-телефона Elari KidPhone 3G стали, конечно, видеозвонки (за счет использования модуля 3G) и удачная адаптация голосового помощника "Алиса" от "Яндекса". К другим очевидным плюсам новинки стоит отнести полный контроль гаджета с родительского смартфона, GPS-, Wi-Fi- и LBS-трекинг по времени и с созданием геозон, аудио-мониторинг, кнопку экстренной связи SOS, а также защиту корпуса от воды и пыли.

В число недостатков попали довольно громоздкий корпус гаджета и нестандартный кабель для зарядки. Да и цена на старте показалась довольно высокой — детские часы-телефон Elari KidPhone 3G, которые можно было купить в онлайн-магазинах "Мегафона" и Elari Store, оценили в 6 999 рублей.

Итоги обзора Elari KidPhone 3G

Плюсы:

Интеграция голосового помощника "Алиса"

Поддержка видеозвонков

Полный контроль гаджета с родительского смартфона

Аудио-мониторинг

GPS-, Wi-Fi- и LBS-трекинг по времени и с геозонами

Кнопка SOS

Пыле-и влагозащищенность по IP65

Минусы:

Громоздкий корпус

Нестандартный кабель для зарядки

Цена на старте продаж