Посудомоечные машины пошли в DDoS-атаку — об этом сообщает "Лаборатория Касперского" в своем отчете, посвященном хакерских атакам в неполном 2018-м году. Специалисты отмечают 3-кратный рост вредоносного программного обеспечения, атакующего "умные" устройства. Например, в I-м полугодии ловушки "ЛК" были атакованы 33 посудомоечными машинами. В компании отмечают, что все они были заражены через уязвимость, известную еще в марте 2017 года, рассказывает ведущий передачи Вести.net Виталий Арутюнян.

Одним из самых популярных способов заражения гаджетов все еще остается перебор пароля, поскольку большинство владельцев современной техники редко меняет установленный производителем пароль устройства. Злоумышленникам не составляет особого труда подобрать верную комбинацию. По данным "Лаборатории Касперского", чаще всего атаки методом перебора пароля исходят в бразильских и китайских IP-адресов. Россия в этом списке оказалась на 4-м месте.

Почти все зараженные IoT-устройства используются для организации DDoS-атак: гаджеты становятся частью большого ботнета, который по команде атакует определенные веб-адреса, делая их временно недоступными для пользователей. Интересно, что каждый 5-й зараженный закерами IoT-девайс в итоге стал частью известного ботнета Mirai — того самого, который осенью 2016 года вывел из строя огромное количество порталов и сервисов, входящих в первую сотню самых посещаемых в мире.

Между тем в Сеть утекли фотографии будущего флагмана Samsung — Galaxy S10. На снимке демонстрируется встроенная в экран фронтальная камера, которая то видна, то пропадает и практически заметна на дисплее, когда в ней нет необходимости. Такого решения производители смартфонов пока не использовали, предпочитая оставлять заметные вырезы на экране, широкие кромки или убирать камеры в выдвижные модули.

Однако исчезающая камера Samsung сильно взбудоражила аудиторию: наконец что-то интересное после почти одинаковых Galaxy S8 и Galaxy S9. По предварительным данным, Galaxy 10 также может получить встроенный под экран дактилоскопический ультразвуковой датчик. Утечка явно произошла не случайно, учитывая, что компания Samsung не выдержала хайпа вокруг нового "айфона" и выдала хоть что-то, что могло немного сбить градус обсуждения продукта конкурента.