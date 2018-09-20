Видеохостинг YouTube сегодня заблокировал несколько крупнейших русскоязычных каналов с общим числом подписчиков около 100 миллионов человек. При попытке зайти на них отображалась надпись, что аккаунт был "заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

В частности, запрещены были популярные каналы об автомобилях AcademeG и "Гараж 54" (1,6 миллиона подписчиков), канал рэп-батл площадки versusbattleru (4,3 млн), интернет-шоу для геймеров AuRuM TV (1,4 млн), а также каналы "Майни" (527 тыс.), Mishanya Ogorodnik (434 тыс.) и "ДА НИЛ" (почти 400 тыс.). Блокировка аккаунтов началась около 19:00 по московскому времени и была снята несколько часов спустя.

Предположительно, работа аккаунтов была временно приостановлена за рекламу нелегальных букмекерских контор.