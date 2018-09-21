В Москве появился первый в стране голографический театр. На сцене — не настоящие актеры, а их проекции. Плюс такой постановки в том, что в спектакль можно интегрировать цифровые эффекты, как в кино. Впрочем, на самом деле это не совсем настоящая голограмма, рассказывает ведущий передачи Вести.net Виталий Арутюнян.

Технология очень похожа на то, как устроен так называемый телесуфлер: экран расположен горизонтально, а изображение зрители видят в отражении натянутой над ними под углом полупрозрачной пленки. В итоге, если сидеть посередине зала, а сцена снималась специально под такую проекцию, то выглядит все достаточно реалистично.

Эффекта объекта добавляют еще фоновые проекции на задней стене, за основным экраном. Но чтобы иллюзия реальной и театральной рампы была полной, системе пока не хватает сугубо технической мощи, отчего на быстром движении изображение, говоря техническим языком, "стробит".

По факту проекция на огромный экран пока в 4K. Еще из технических ограничений: малая доступная глубина сцены, то есть направо-налево актеры ходить могут, а вот вперед-назад — не очень. И относительно небольшие углы обзора. С крайних кресел в обычном кинозале уже видно не все и не очень. Ну а среди безусловных достоинств проекта — то, что один спектакль с теми же актерами может идти одновременно в сотнях залов.