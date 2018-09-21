Несмотря на высокую цену, показанные Apple в прошлую среду "айфоны" пользуются в России более высоким спросом, нежели iPhone X. Спрос на них оказался в среднем в 2–2,5 раза выше, чем год назад.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные партнеров Apple, которые первыми начнут продавать новинки в России: iPhone Xs, iPhone Xs Max и смарт-часы Apple Warch Series 4. В среднем, сообщила газета, предзаказы на новые устройства опережают iPhone X 2017 года на 20–30%.

Поклонников "фруктовой" продукции не отпугивают даже цены. Напомним, что стоимость iPhone Xs начинается с 87 990 рублей, iPhone Xs Max с увеличенным экраном — с 96 990 рублей. Самый дорогой "айфон" с 512 ГБ памяти обойдется в 127 990 рублей. При этом как раз "премиальные" Max-модели пользуются самым высоким спросом: в МТС их спрашивают в два раза чаще, чем iPhone Xs.

У сети re:Store новинки предзаказывают на 35% чаще, чем прошлогодний iPhone X. В "М.Видео" и "Эльдорадо" новые смартфоны предзаказы оказались на 15–20% выше, чем на iPhone X. Если сравнивать с iPhone 8 и 8 Plus — то почти в 4 раза выше.

Позднее, 26 октября, начнутся продажи условно более "доступного" iPhone Xr. Но и он обойдется в копеечку: за версию с 64 ГБ памяти Apple попросит 64 990 рублей, с накопителем объемом 256 ГБ — 77 990 рублей.

Ранее на этой неделе глава Apple Тим Кук объяснил, почему новинки стоят так дорого — примерно на $100 выше, чем модели прошлого года. По его словам, компания всегда находила рыночный сегмент, который готов платить больше за инновационные продукты, а сегодняшние смартфоны объединили в себе то, что потребители ранее приобретали по отдельности.