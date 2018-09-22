"Яндекс" чистит выдачу от пиратских ссылок, Европа борется с азартными видеоиграми, а "отец" Android покидает свою должность "хранителя ядра". Что еще произошло в IT-мире за эту неделю — в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— "Яндекс" согласился очистить поисковую выдачу от пиратского киноконтента. По данным СМИ, компания работает над новым внесудебным механизмом удаления ссылок на сайты с нелегальным содержимым. Помимо самого поисковика, в инициативе также участвуют правообладатели, Mail.Ru Group и Google.

— Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс временно уходит с должности "хранителя ядра". "Мне нужно изменить свое поведение. Мне нужно извиниться перед людьми за то, что мое личное поведение повредило кому-то, и мне нужно отойти в сторону от разработки ядра систему", — объяснил он. Торвальдс, будучи эксцентричным человеком, известен своими бесцеремонными комментариями в адрес разработчиков, уровень которых не соответствует его ожидаениям. Кроме того, в прошлом программист оскорбительно высказывался об Nvidia.

— Страны ЕС дадут отпор азартным видеоиграм. Альянс из 15 государств подписал соглашение, его цель — изучить угрозы, которые несет в себе интеграция в видеоигры механик казино.

— Amazon анонсировала десяток новых устройств с голосовым помощником Alexa. Удивительно не количество, а номенклатура разработок: микроволновая печь, усилители, розетка, сабвуфер, автомобильная версия колонки Echo. Часть сможет подключаться к ассистенту, в другие он будет встроен сразу.