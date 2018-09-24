Компания Huawei открыла прием предзаказов на Mate 20 lite — "легкую" версию флагмана, оснащаемого четырьмя камерами. В России новинку можно купить за 23 770 рублей, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Аппарат обладает четырьмя камерами с функциями искусственного интеллекта: две (24 и 2 мегапикселя) установлены сзади, и еще две (20 + 2 мп ) — спереди. В основном модуле одна камера отвечает за саму съемку, вспомогательная — для получения информации о глубине резкости.

Как говорят в Huawei, применяющаяся в Mate 20 lite ИИ-система изучила свыше 100 миллионов изображений и способна распознать более 500 сценариев в 22 категориях. В результате устройство может самостоятельно настраивать параметры съемки — в зависимости от условий сцены.

Новинка располагает 6,3-дюймовым экраном FHD+ с соотношением сторон 19:5:9, 8-ядерным процессором Kirin 710, 4 гигабайтами оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также батареей емкостью 3750 мА*ч. Работает смартфон на основе прошивки EMUI 8.2. Чип, изготовленный по 12-нм техпроцессу, создавался специально для этой модели, говорят в Huawei. В сравнении с Kirin 659 его производительность выросла на 75%, скорость обработки графики — в 1,3 раза.

В продажу Mate 20 lite поступит к 1 октября. Предзаказать его можно начиная с сегодняшнего дня в фирменном интернет-магазине Huawei.