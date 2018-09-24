Немецкий сайт All About Samsung подтвердил слухи, что 11 октября компания Samsung представил свой первый смартфон с четырьмя тыловыми камерами. По информации издания, новинку назовут Galaxy A9 Pro, а на её лицевой панели расположится 24-мегапиксельная "фронталка".

Как ожидается, аппарат оснастят 8-мегапиксельной "широкоуголкой" с углом обзора 120°, 24-мп основной камерой, а также двумя телефотообъективами: с разрешением 10 и 5 мп. В роли селфи-камеры выступит фотодатчик Sony IMX576.

A9 Pro приписывают наличие 6,28-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 660 среднего уровня и батарею объемом 3720, причем без функции быстрой зарядки.

Также был опубликован концепт того, как будет выглядеть предполагаемое устройство. Судя по изображению, сканер отпечатков разместится по центру задней панели, а "челки" у него не будет.

Ранее в Samsung пообещали устроить 11 октября презентацию "новейшего Galaxy-устройства, которое даст больше возможностей выразить себя, как никогда раньше". В Samsung говорили, что новинка принесет "в четыре раза больше удовольствия". В связи с этим возникла догадка, что показана будет новая модель Galaxy Zoom с четырьмя тыловыми камерами, о которой прошли слухи в июле.

Свой первый смартфон с тремя основными камерами — Galaxy A7 — Samsung представила на прошлой неделе. В России его начнут продавать в начале октября по цене 26 990 рублей.