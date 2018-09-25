Создатели "визуальной" соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Причина увольнения, а также новое место работы топ-менеджеров не уточняется.

"Майк и я благодарны за последние восемь лет, проведенные в Instagram, и за шесть лет внутри в Facebook, — написал в блоге Систром. — Наша команда из 13 человек выросла до свыше тысячи, а офисы расположены по всему миру, создавая продукты, которые использует и любит сообщество из более миллиарда человек. Теперь мы готовы к новой главе".

Создатель Instagram также заявил о желании взять паузу перед тем, как браться за новые проекты. На момент ухода Систром занимал должность генерального директора компании, Кригер — пост технического директора.

Instagram начал работу в 2010 году в качестве мобильного приложения, позволяющего сделать фотографию с iPhone и наложить на нее один из встроенных фильтров. Версия для Android-устройств вышла в апреле 2012-го. Примерно в это же время Facebook объявила покупке проекта за миллиард долларов.

По данным СМИ, Систром и Кригер ушли из-за несогласия со взглядами главы Facebook Марком Цукербергом. В частности, предприниматели недовольны тем, что их компания, которая должна была оставаться автономной внутри Facebook, все больше зависит от социальной сети, а также скандалами вокруг утечки пользовательских данных и распространения фейковых новостей.

В мае этого года по тем же причинам из Facebook ушел Ян Кум — один из основателей мессенджера WhatsApp, купленного фирмой Цукерберга в 2014 году за $19 миллиардов. Источники связывали это решение с разногласиями Кума и руководства Facebook по поводу использования персональных данных. Второй соучредитель WhatsApp, Брайан Актон покинул Facebook в сентябре 2017 года, отмечает The Verge.