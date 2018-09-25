Microsoft пообещала сделать свой Office по-настоящему "умным". Сегодня это значит — оснастить искусственным интеллектом. На конференции Ignite в США компания рассказала, что добавит в Excel и PowerPoint инструменты, которые будут помогать пользователю. Например, интеллектуальная система в PowerPoint сможет предлагать картинки для презентации и выбирать нужный шаблон слайдов в зависимости от данных, которые будут на нем отображаться. А в Excel — советовать, какого именно вида построить график на основе имеющейся информации, а также указывать на пробелы в данных.

В основе функции лежит машинное обучение: например, именно так Skype обеспечивает перевод голоса в текст и на другой язык в режиме реального времени, рассказывает ведущий передачи Вести.net Филипп Трофимов. В Microsoft говорят, что "умный" офис уже доступен пользователям Excel, и скоро его добавят в онлайн-версию PowerPoint. Эксперты ждут эти функции и в других офисных программах.

Ну а с точки зрения большого бизнеса, наверное, самое масштабное нововведение для "офиса" Microsoft — его интеграция с профессиональной соцсетью LinkedIn. Компания даст пользователям возможность быстро делиться доступом к документам с друзьями из LinkedIn, а также синхронизировать контакты почтовый программы Outlook, а это едва ли не стандарт корпоративной адресной книги, с контактами из соцсети. Предполагается, что такая интеграция позволит быстрее и проще общаться с нужными коллегами и партнерами из других компаний, и не упускать встречи, назначенные через соцсеть.

Вообще, такой ход интересен потому, что LinkedIn — соцсеть, заточенная именно для деловых контактов. В России она уже больше двух лет заблокирована по требованию Роскомнадзора за то, что отказалась переносить персональные данные россиян на территорию нашей страны. Но на Западе сервис пользуется большой популярностью: сама Microsoft приобрела его за $26 миллиардов, и нынешняя интеграция — логичный шаг встраивания LinkedIn, в котором уже зарегистрировано свыше 500 миллионов пользователей, в структуру бизнес-решений редмондской корпорации.

Кроме того, это должно нанести удар по конкуренту — компании Salesforce, лидеру на рынке CRM-решений, то есть систем автоматизации взаимоотношений с партнерами и клиентами. Она в последние годы тоже предлагает свой сервис как возможность работать не только с контрагентами и коллегами, но и с деловыми партнерами из других компаний.