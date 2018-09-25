Компания Google, которой на этой неделе исполняется 20 лет, представила новые возможности интернет-поиска. Страницы с выдачей станут больше походить на новостную ленту в социальных сетях: появятся карточки активности, новая вкладка Discover с персональной подборкой контента, а некоторые статьи и видео начнут отображаться в духе "историй" Instagram.

"Карточки активности"

Если пользователь повторно ищет то, что уже искал в прошлом, ему будут показываться Activity Cards ("Карточки активности") со списком совершенных действий и всех ранее посещенных сайтов, связанных с этим запросом. Так пользователям будет проще возобновить работу и понять, с какими ресурсами они уже ознакомились. Как рассказал вице-президент по поиску Google Бен Гомес, алгоритмы будут сами решать, когда следует показывать такие карточки, и их легко можно будет отключить в настройках.

"Коллекции"

Любая страница из карточек может быть занесена в Collections ("Коллекции") — сборник из понравившихся материалов. Например, если пользователь ищет одежду в интернет-магазинах, он сможет легко добавить изображение товара в свою тематическую подборку. Также в Collections будет рекомендоваться связанный по смыслу контент.

Страницы, разработанные по правилам Accelerated Mobile Pages (собственного фреймворка Google для создания легких, быстрозагружаемых и оптимизированных для мобильных устройств веб-страниц) могут быть показаны в виде "историй" из Instagram или Snapchat. За их генерацию будет отвечать система искусственного интеллекта. Например, статья о знаменитостях может быть отображена в качестве фотогалереи или видеоподборки. Поначалу новый формат будет доступен только избранным компаниям.

В поиск по картинкам интегрируют Google Lens — технологию на основе компьютерного зрения, которая идентифицирует попавшие в объектив камеры объекты и предоставляет о них информацию. На мобильных настройках, если пользователь нажмет на иконку с объективом, эта функция автоматически распознает объекты и предложит другие похожие изображения.

На новой вкладке Discover будет собраны видео, фотографии, ссылки и другой контент, который с высокой степенью вероятности сможет заинтересовать пользователя. По словам Гомеса, ленту можно будет формировать самому, отмечая понравившиеся посты "лайками".

Основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя google.com 15 сентября 1997 года. Сама фирма была учреждена как частное предприятие 4 сентября 1998-го. Тем не менее, по устоявшейся традиции Google празднует свой официальный день рождения 27 сентября.