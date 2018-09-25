Компания Microsoft на конференции Ingite 2018 в США объявила о выходе новой версии пакета офисных программ — Office 2019. Релиз доступен на Windows-компьютерах и "маках". В него вошли обновленные Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также Project, Visio, Access и Publisher.

В первую очередь апдейт предназначен для пользователей и предприятий, которые не оформили подписку на Office 365 (в него новые функции добавляются ежемесячно). По сути, новое настольное издание "офиса" вобрало в себя все улучшения, включенные в состав онлайн-пакета за последние три года.

В частности, в Office 2019 имеются расширенные IT-возможности для компаний, а также функции, связанные с рукописным вводом, усиленным нажатием и наклоном стилуса. В Excel, например, появились новые формулы и диаграммы для анализа данных, а PowerPoint обучился анимациям зума и морфингу, поддержке SVG и 3D-моделей, возможностью экспорта 4K-видео — функциям, давно доступным клиентам Office 365. Word теперь обладает минималистичным режимом, не отвлекающим от написания текста, и новым переводчиком.

Новые версии приложений можно будет запустить только на Windows 10 и компьютерах Apple. Устаревшие ОС, включая Windows 7 или Windows 8.1, не поддерживаются.

Первым Office 2019 станет доступным пользователям с корпоративной лицензией. Другим бизнес-клиентам Microsoft и рядовым потребителям его откроют в течение ближайших недель.