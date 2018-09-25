Аналитическая фирма DisplayMate Technologies удостоила 6,5-дюймовую OLED-панель смартфона iPhone Xs Max, вышедшего в продажу 21 сентября, звания лучшей на рынке. Титул "самого инновационного и высокопроизводительного, который мы когда-либо тестировали в лаборатории" экрана новинка Apple отвоевала у планшетофона Samsung Galaxy Note9.

Пиковая яркость дисплея Super Retina HD в цветовых пространствах sRGB и DCI-P3 достигает 660 нит, что улучшает видимость экрана при очень ярком освещении (например, на улице в солнечный день). У вышедшего в прошлом году iPhone X этот параметр равнялся 634 нитам, говорят в DisplayMate.

Панель обладает разрешением 2688х1242 пикселей, частота точек на дюйм площади — 458 штук. Коэффициент отражения экрана iPhone Xs Max приблизился к 4,7% — уровню, близкому к минимальному, когда-либо зафиксированному у смартфона. Показатель контрастности устройства Apple был признан одним из лучших на рынке, сообщили эксперты.

По сумме баллов iPhone Xs Max получил максимальную оценку A+ и высшую награду DisplayMate Best Smartphone Display Award, вручаемую смартфону с лучшим экраном. В iPhone Xs, отметили аналитики, применяется такая же дисплейная технология, но экран модели Max физически крупнее.

В России новинки Apple выходят 28 сентября по цене от 87 990 рублей за iPhone Xs и от 96 990 рублей за iPhone Xs Max. Самый дорогой "айфон" с 512 ГБ памяти обойдется в 127 990 рублей. Релиз более дешевой модели, iPhone Xr с одинарной камерой намечен на 26 октября. За версию с 64 ГБ памяти Apple попросит 64 990 рублей.