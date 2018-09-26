Компания Apple объявила о закрытии сделки по покупке Shazam — самого популярного сервиса для идентификации названий песен и их исполнителей. Как сообщается в пресс-релизе, "скоро" из мобильных приложений будет полностью убрана реклама. Закрывать Android-клиент "распознавалки" не планируется.

"Apple и Shazam сотрудничают очень давно. Shazam — одно из первых приложений в App Store, которым сейчас пользуются меломаны по всему миру, — сказал вице-президент Apple Music Оливер Шуссер. — Нас объединяет любовь к музыке и новым технологиям. Поэтому мы рады вместе открывать для пользователей новые возможности поиска и прослушивания музыки, которая им нравится".

По собственной статистике Apple, программа была скачана свыше миллиарда раз по всему миру. Пользователи "шазамят" треки более 20 миллионов раз в день.

Apple подтвердила факт поглощения Shazam и команды его разработчиков еще в декабре прошлого года. Как сообщали СМИ, фирма Тима Кука отдала за сервис около $400 миллионов.

Соглашение между Apple и Shazam вызвало нарекания у антимонопольных органов Европы. Регуляторы опасались, что i-компания могла полностью убрать ссылки на сторонние сервисы и отправлять пользователей за покупкой распознанной музыки исключительно в принадлежащий ей Apple Music. Однако по итогам расследования, завершившегося ранее в этом месяце, сделка была одобрена.