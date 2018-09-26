Создатели и руководители сервиса Instagram Кевин Систром и Майк Кригер ушли из основанной ими компании. Причины такого решения официально не называются. Говорят, что дело в кризисе их владельца — Facebook, рассказывает ведущий передачи Вести.net Филипп Трофимов.

Основатели Instagram покинут фирму в ближайшие недели. По данным Bloomberg, Систром и Кригер решили уволиться из-за растущих разногласий с главой Facebook Марком Цукербергом, который купил их сервис еще в 2012 году за $1 миллиард. Тогда Instagram удалось сохранить определенную автономию внутри компании, но в последнее время Цукерберг все больше смотрит на него как на драйвер роста основной соцсети.

Все дело в том, что на некоторых рынках, включая самый дорогой для рекламодателей Западный, значительная часть аудитории пользуется Instagram куда активнее, чем Facebook. Более того, сервису удается конкурировать со Snapchat, который востребован у молодежи. А Facebook на этом поле заметно проигрывает.

В последнее время противостояние между Instagram и Facebook обострилось. Как пишет TechCrunch, Цукерберг удалил все ссылки на сервис из соцсети. А еще он, по всей видимости, попытался использовать для давления административный ресурс: глава Facebook назначил вице-президентом по продукту Instagram Адама Мсери. СМИ описывают его как ближайшего из окружения самого Цукерберга и, скорее всего, теперь именно он возглавит сервис.

Сам основатель Facebook сложившуюся ситуацию подробно не комментирует. Он опубликовал короткое заявление, в котором поблагодарил сооснователей Instagram.