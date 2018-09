Директор по управлению программным продуктом Xbox Джейсон Рональд подтвердил, что скоро к приставке Xbox One можно будет подключать клавиатуру и мышку. При этом решать, включать ли поддержку периферии в своих играх "ради обеспечения оптимального и справедливого игрового опыта", будут разработчики.

Подробности о том, как будет реализован этот механизм, разработчик Windows расскажет на конференции X018, которая пройдет с 10 по 11 ноября в Мехико. Также на мероприятии ожидается анонс новых игр.

По словам Рональда, с Xbox One будет совместима большая часть проводных и беспроводных USB-клавиатур и мышек. Комплект, созданный специально для консоли Microsoft, должна представить Razer 10 ноября. Тестировщики смогут опробовать подключение периферийных устройств в ближайшие недели. Геймерам эту возможность откроют до конца года.

����WAITING FOR SOMETHING EPIC?



Be sure to tune in to the November edition of #InsideXbox to find out what's on the horizon.



#Xbox #Razer ⌨️���� pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R