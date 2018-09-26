Директор по управлению программным продуктом Xbox Джейсон Рональд подтвердил, что скоро к приставке Xbox One можно будет подключать клавиатуру и мышку. При этом решать, включать ли поддержку периферии в своих играх "ради обеспечения оптимального и справедливого игрового опыта", будут разработчики.

Подробности о том, как будет реализован этот механизм, разработчик Windows расскажет на конференции X018, которая пройдет с 10 по 11 ноября в Мехико. Также на мероприятии ожидается анонс новых игр.

По словам Рональда, с Xbox One будет совместима большая часть проводных и беспроводных USB-клавиатур и мышек. Комплект, созданный специально для консоли Microsoft, должна представить Razer 10 ноября. Тестировщики смогут опробовать подключение периферийных устройств в ближайшие недели. Геймерам эту возможность откроют до конца года.

����WAITING FOR SOMETHING EPIC?



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#Xbox #Razer ⌨️���� pic.twitter.com/D1ZiuMWl4R — R Λ Z Ξ R (@Razer) 25 сентября 2018 г.

Microsoft уже очень давно обещает включить поддержку мышки и клавиатуры в играх для Xbox — многие геймеры, привыкшие играть на ПК, считают контроллеры консолей неподходящими для экшн-игр. Еще два года назад руководитель игрового направления Фил Спенсер говорил, что "счет идет на месяцы", а осенью 2017-го представитель фирмы Майк Ябарра уверял, что это произойдет уже "в скором времени".

Ябарра выражал обеспокоенность тем, что новая функция может повлиять на игровой баланс. Например, в шутерах геймер, управляющий мышкой и клавиатурой, будет иметь преимущество перед противником с геймпадом. В невыгодном положении могут оказаться и любители стратегий. Microsoft, по его словам, должна "очень умно подходить к реализации", а игростроители — сами решать, каким образом им следует воплощать поддержку периферии.