Производство и сборка 6,5-дюймового iPhone Xs Max обходится Apple в $443 — почти на $50 больше, чем прошлогоднего iPhone X. При этом цена устройства в США начинается с отметки $1099 (за модель с 64 ГБ памяти) и доходит до $1449 за версию с 512 ГБ.

Самым дорогим компонентом новинки второй год кряду стала OLED-панель — Apple заказывает их по $80,50 за штуку, подсчитали в TechInsights. Ранее этот экран высоко оценили аналитики DisplayMate, признав его лучшим в мире.

При этом производит панели для новых "айфонов" Samsung — извечный соперник Apple на мобильном рынке и до недавнего времени единственный поставщик, способный обеспечить фирму Тима Кука OLED-дисплеями в необходимом объеме и нужного качества.

Вторым по дороговизне компонентом смартфона стали процессор и модем, подорожавшие на 10%: c $66 у "десятки" до $72 у iPhone Xs Max. За камеры Apple заплатила $44, за модуль памяти — $64,5, но за аккумулятор — всего $9 (в iPhone X установлена батарея за $6,4). Подорожали практически все детали смартфона, за исключением сборочных материалов и радиочастотной антенны.

Эксперты оговорили, что учли только "чистую" стоимость компонентов на рынке. Ряд сопутствующих расходов (на логистику, дистрибуцию, маркетинг, исследования, разработку программного обеспечения и так далее) в расчет не брались.

В России новинки Apple выходят 28 сентября по цене от 87 990 рублей за iPhone Xs и от 96 990 рублей за iPhone Xs Max. Самый дорогой "айфон" с 512 ГБ памяти обойдется в 127 990 рублей. Релиз более дешевой модели, iPhone Xr с одинарной камерой намечен на 26 октября. За версию с 64 ГБ памяти Apple попросит 64 990 рублей.