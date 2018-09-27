На аукционе в Бостоне был продан Apple-I — самый первый продукт, которая выпустила основанная Стивом Джобсом компания. За раритетную модель, находящуюся в рабочем состоянии, неназванный покупатель заплатил $375 тысяч.

Apple-I спроектировал один из соучредителей компании, Стив Возняк. Это устройство вышло в продажу в 1976 году за $666,66. Собирать компьютер предпринимателям помогали родственники и друзья, и уже вскоре им пришлось перебраться в гараж семьи Джобса.

Заказ на первую партию крупную партию из 50 штук Apple I новоиспеченная фирма получила от Byte Shop — единственной на тот момент сети компьютерных магазинов. За год Джобс и Возняк продали около 200 компьютеров.

Аппарат многократно уступает в мощности любому кнопочному телефону. Он использует 8-битный микропроцессор MOS Technology 6502, который работает на частоте от 1 до 3 МГц и состоит из порядка 4 тысяч транзисторов. У компьютера 8 килобайт оперативной памяти: половина используется для загрузки Microsoft BASIC, а оставшаяся — для загрузки и исполнения программ.

У компьютера, поставлявшегося в виде системной платы, был готовый видеоразъем и разъем для подключения клавиатуры. Apple-I не поддерживает цвет или графику: компьютер выводит только текст со скоростью 60 символов в секунду.

Как отмечает BBC, на сегодняшний день Apple-I сохранилось всего 79 штук. В рабочем состоянии находятся всего несколько.