На днях из Facebook ушли основатели Instagram, но пока они сдержаны в комментариях. А вот сооснователь мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, покинувший компанию год назад, дал свое первое интервью. "Я продал своих пользователей и их приватность", — именно так выразился Эктон в беседе с журналом Forbes. Предприниматель в деталях рассказал, почему он с партнером Яном Кумом продал мессенджер компании Марка Цукерберга и почему потом ушел из корпорации.

Напомним, в 2009-м Эктон и Кум создали новый мессенджер — WhatsApp, рассказывает ведущий передачи Вести.net Филипп Трофимов. Фактически программа позиционировалась как замена традиционным СМС-сервисам: она была бесплатной и предлагала шифрование переписки. К 2014 году аудитория мессенджера достигла 500 миллионов человек, а сам проект выкупил Facebook за $19 миллиардов. С тех пор оба сооснователя, сначала Эктон, а потом и Кум, ушли из Facebook. Уже тогда западная пресса писала, что причиной ухода стали разногласия с Марком Цукербергом относительного того, как монетизировать WhatsApp.

Эктон в свою интервью эту информацию подтвердил. Он рассказал, что Цукерберг изначально хотел добавить в WhatsApp таргетированную рекламу, а основатели мессенджера этому противились. Со своей стороны они предложили каждому пользователю выделить лимит бесплатных сообщений, и если он превышен — то взымать меньше одного цента. По подсчетам Эктона, этого должно было хватить, чтобы окупить сервис, однако в Facebook сочли, что такой доход невозможно масштабировать.

В итоге WhatsApp все же перейдет на рекламную модель. Недавно в мессенджере объявили о создании платных корпоративных аккаунтов — с их помощью компании смогут рассылать сообщения своим клиентам. Эктон говорит, что он был против такого способа, и все дело в том, что команда Facebook — это просто хорошие бизнесмены. А еще, если верить словам сооснователя WhatsApp, Цукербергу не нравилось, что сквозное шифрование не давало собирать данные о пользователях, а значит, опять же, нельзя было показывать им персонализированную рекламу. В результате Эктон заявил, что продал приватность своих пользователей и теперь вынужден жить с этим.