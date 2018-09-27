Компания Oculus (принадлежит Facebook) на конференции Connect 5 анонсировала новую модель шлема виртуальной реальности — Oculus Quest. Аппарат предназначен прежде всего для игр и является полностью самодостаточным: ему не требуются ни компьютер, ни смартфон, ни провода, ни внешние датчики.

В США новинку начнут продавать весной следующего года за $399. К моменту релиза для Quest будет доступно свыше 50 игр, включая главные хиты для модели Rift: Robo Recall, The Climb и Moss. Для сравнения, флагманский Oculus Rift также продается за $399, но для работы ему нужен высокопроизводительный ПК. У беспроводного же Quest все необходимое находится внутри.

Как сообщил глава Facebook Марк Цукерберг, Quest станет первой беспроводной моделью Oculus с поддержкой позиционного отслеживания: как для самого шлема, так и двух его контроллеров. За работу этой функции будут отвечать четыре широкоугольные камеры, размещенные спереди. VR-шлем, заявил Цукерберг, обладает системой отслеживания движений с шестью степенями свободы, что позволяет поворачивать и наклонять голову в любые стороны.

Вместе с этим было объявлено о скорой доступности приложения YouTube на Oculus Go. Это значит, что официальная VR-версия видеосервиса Google появится на всех мобильных беспроводных шлемах Oculus, в которых роль экрана исполняет смартфон.

Новая модель Oculus Go выйдет позднее в этом году за $199. Она получит улучшенный чип, но не сможет отслеживать положение пользователя в пространстве.