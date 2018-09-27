Компания Google сегодня празднует 20-летие. В честь этого события поисковик нанес на Google Street View ("Просмотр улиц от Google") новые панорамы с видами на свой первый офис, который учредители стартапа Сергей Брин и Ларри Пейдж арендовали в гараже дома Сьюзан Войжитски (ныне — глава YouTube).

Интерьер помещений воссоздан именно таким, каким он был в 1998 году. В рамках виртуального тура пользователи смогут посетить, например, кухню со старым ЭЛТ-монитором, на котором отображена главная страница поисковика образца 20-летней давности, и спальню с доской, на которой написано Google’s Worldwide Headquarters ("Всемирная штаб-квартира Google").

На видео ниже показана оригинальная штаб-квартира Google в 1998 году. Его снял шестой по счету сотрудник компании.

Основатели компании Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя google.com 15 сентября 1997 года. Сама фирма была учреждена как частное предприятие 4 сентября 1998-го. Тем не менее, по устоявшейся традиции Google празднует свой официальный день рождения 27 сентября.

Google нередко добавляет панорамы необычных мест и самых труднодоступных уголков Земли. Ранее компания создала карты планет Солнечной системы и их спутников, оцифровала Международную космическую станцию (МКС) и 11 парков Диснейленда, разрешила подняться на гору Монблан и заглянуть в жерло активного вулкана Амбрима, извергающего лаву.