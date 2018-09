Китайская компания Oppo ("дочка" BBK Electronics, как и Vivo с One Plus) готовит к релизу новую модель "бесчелочного" смартфона Find X, которую оснастят рекордным объемом оперативной памяти — 10 гигабайт. Такое устройство уже было одобрено китайским сертификационным агентством TENAA и может выйти в самое ближайшее время.

Новинке также приписывают флеш-накопитель емкостью 256 ГБ и цену в районе 7999 юаней (около 75 тысяч рублей). Актуальная модель Find X располагает 8 ГБ "оперативки" и памятью 128 либо 256 ГБ. В России за версию со 128 ГБ просят 59 990 рублей, с 256 ГБ — 69 990 рублей.

OPPO Find X adds a 10GB RAM version, which will be the world's first 10GB RAM Smartphone. pic.twitter.com/ULdntw6X95