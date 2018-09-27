Компания "Яндекс" намерена создать открытый рейтинг самых просматриваемых сайтов в Рунете. В список войдут 10 тысяч интернет-площадок: их можно будет отфильтровать по тематике, полу, возрасту и доходам пользователей. Проект "Топ сайтов" планируется запустить до конца года.

Данные по аудитории будут обновляться ежедневно. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию проекта и медиакомпании, принимающие участие в тестах.

По данным газеты, для оценки посещаемости поисковик задействует собственный инструмент — "Яндекс.Метрику". Он уже позволяет собирать информацию по свыше 80% посещений сайтов в российском сегменте интернета. Если площадка откажется от участия в проекте, её аудитория замерена при помощи "Яндекс.Браузера".

Сегодня для сравнения востребованности тех или иных ресурсов рекламодатели, как правило, пользуются данными аналитической компании Mediascope. Другие рейтинги, такие как Rambler, Mail.ru и Liveinternet, агентства практически не используют — отчасти из-за того, что в них нет данных по "Яндексу" или Google. "Топ сайтов", говорят опрошенные газетой аналитики, мог бы стать главной альтернативой отчетам Mediascope.

Представители "Яндекса" подтвердили, что действительно решили создать подобный сервис, получив запрос от рекламодателей и владельцев самих сайтов.

Основная задача рейтинга — показывать наиболее полную и репрезентативную картину посещаемости интернет-проектов, чтобы помогать им плодотворно сотрудничать с рекламодателями, работать над эффективностью площадок, — сказали агентству RNS в "Яндексе". — Сейчас сервис находится в режиме закрытого теста. Дата запуска "Топа сайтов" не уточняется.