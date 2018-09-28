Компания LG официально раскрыла внешность смартфона V40 ThinQ, оснащаемого пятью камерами. Три фотодатчика расположены сзади, еще два находятся спереди — в точности как на "утечках".

На задней панели также можно увидеть сканер отпечатков пальцев. В LG подтвердили, что устройство получит 6,4-дюймовый экран "от края до края" (чуть более крупный, чем у модели V30 прошлого года) и выйдет в трех расцветках: красной, синей и серой.

Как сообщает Phandroid, новинка была представлена для корейского рынка. Его спецификации и цена пока не разглашаются. Мировая презентация V40 ThinQ состоится в следующую среду, 3 октября.

Смартфон LG оказался первым на рынке аппаратом, оснащенным пятью камерами. "Трехглазым" также является вышедший в этом году Huawei P20 Pro (с 3-кратным оптическим или 5-кратным гибридным зумом), но "фронталка" у него только одна. Устройства с двумя селфи-камерами выпускались и ранее, но тыловых объективов у них было не более двух.