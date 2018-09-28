Сегодня в России начались продажи новых смартфонов Apple, презентация которых состоялась 12 сентября. Самую простую модель, iPhone Xs с емкостью накопителя 64 ГБ, можно приобрести за 87 990 рублей. iPhone Xs Max в максимальной комплектации обойдется в 127 990 рублей, что заметно дороже прошлогодних устройств.

В Москве очереди за новинками начали выстраиваться за два дня до старта продаж. В центре столицы возможность зайти в магазин реселлера Apple и первым купить "айфон" предлагалась за несколько сотен тысяч рублей. У перекупщиков цена за смартфон доходит до 350 тысяч рублей, а за пересылку в другие города России просят до 800 тысяч.

В официальном интернет-магазине расценки следующие: iPhone Xs (64 ГБ) — 87 990 рублей, 256 ГБ — 100 990 рублей, 512 ГБ — 118 990 рублей. iPhone Xs Max (64 ГБ) — 96 990 рублей, 256 ГБ — 109 990 рублей, 512 ГБ — 127 990 рублей. Доставить товар обещают "за 1–3 рабочих дня".

Несмотря высокую цену, новинки в России востребованы больше, чем прошлогодний iPhone X. Как ранее написали "Ведомости" со ссылкой на партнеров Apple, предзаказы на устройства оказались в среднем в 2–2,5 раза выше, чем год назад. Самым высоким спросом пользуются как раз "премиальные" Max-модели.

Вместе с новыми "айфонами" вышли и смарт-часы Apple Watch Series 4 с укрупненным экраном и ЭКГ-датчиком. Начальная цена — 31 990 рублей за 40-мм модель с GPS. За версию с высотой корпуса 44 мм запрашивают 33 990 рублей.

Более "доступную" модель смартфона Apple — iPhone Xr с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой — начнут продавать 26 октября. Модель с 64 ГБ памяти обойдется в 64 990 рублей, 128 ГБ — 68 990 рублей, 256 ГБ — 77 990 рублей.