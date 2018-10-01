Основатель и генеральный директор производителя электрокаров Tesla Илон Маск пошел на сделку с властями США по делу о мошенничестве на фондовом рынке. Предприниматель сохранит за собой пост главы компании, но уйдет с должности председателя совета директоров и выплатит штраф в размере $20 миллионов.

Сделке, заключенной Маском с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), предстоит получить одобрение суда. В рамках соглашения бизнесмен обязан в течение 45 дней покинуть пост главы совета директоров (при этом он останется членом совета). На эту должность он не сможет вернуться в течение трех лет.

Как сообщает CNN, Маск заключил сделку с SEC, "не признавая и не отрицая обвинения, содержащиеся в исковом заявлении". Более того, еще $20 миллионов штрафа заплатит сама Tesla, которая не смогла надлежащим образом проконтролировать заявления, сделанные главой компании в твиттере. Также фирма примет в совет двух новых независимых директоров и учредит комитет, который будет отслеживать коммуникации Маска с инвесторами.

Напомним, в августе Маск написал в твиттере, что уже как два года обсуждает идею сделать Tesla частной. Предприниматель утверждал, что Cуверенный фонд Саудовской Аравии, который уже владеет около 5% бумаг Tesla, обладают "более чем достаточным капиталом, чтобы закрыть такого рода сделку". Ранее в том же месяце Маск выразил готовность выкупить все акции Tesla, находящиеся в свободном обращении, по 420 долларов за штуку. После его слов цена бумаг поднялась с 340 до $370.

На прошлой неделе SEC подала в суд на Маска, обвинив его в биржевых спекуляциях. В иске регулятора говорилось, что твиты Маска "посеяли хаос на рынке и причинили ущерб инвесторам Tesla": бизнесмен выдал ложную информацию, обещая выкупить акции своей фирмы, но на самом деле не собирался этого делать.