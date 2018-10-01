Компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, объявила о старте продаж смартфона Nokia 5.1 Plus на российском рынке. Новинка укомплектована безрамочным дисплеем с "челкой", 8-ядерным чипсетом и двойной основной камерой с функциями искусственного интеллекта.

Nokia 5.1 Plus является международной версией модели Nokia X5, анонсированной в июле для Китая. Смартфон стал одним из самых доступных устройств с процессором MediaTek Helio P60 последнего поколения. Он оснащается 5,8-дюймовой панелью с разрешением HD+ (720 на 1520 пикселей), сзади — две камеры (13 + 5 мегапикселей) с поддержкой фазового автофокуса и функции цифровой стабилизации.

"Примененные в смартфоне технологии искусственного интеллекта помогают получить эффект глубины изображения, добиться мягкого размытия фона и пользоваться функцией портретного освещения", — сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech. Также ИИ-функции применяются для улучшения качества снимков, сделанных на селфи-камеру (8 мп, есть функция разбловировки по лицу).

Работает устройство на "чистой" операционной системе Android 8.1 Oreo (Android One). Впоследствии, заявляют в HMD, аппарат будет обновлен до 9.0.

Рекомендованная цена на Nokia 5.1 Plus — 15 990 рублей.