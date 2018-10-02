В российскую версию "Карт Google" добавили функцию отслеживания движения общественного транспорта. Открыв приложение, пользователи смогут увидеть перемещения автобусов и троллейбусов в режиме реального времени. Также спланировать поездку поможет информация о пробках и о том, сколько идти от пункта отправления до остановки.

Эти возможности будут доступны в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Калининграде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Омске, Новосибирске и Самаре. Как сообщается в блоге компании, новые функции появятся в версиях "Карт" для Android и iOS на этой неделе.

Данные о движении и расписании транспорта, а также состоянии загруженности дорог будут учитываться при построении регулярных маршрутов. Программа, например, сможет подсказать, когда следует выйти пораньше, а в случае задержки предложит альтернативный маршрут.

Помимо этого, компания интегрировала в "Карты" музыкальные сервисы "Google Play Музыку" и Apple Music. Благодаря этому пользователи смогут слушать треки и подкасты, не отключая навигацию. В будущем, обещают разработчики, в приложении появится поддержка YouTube Music.

Функция слежения за движением общественного транспорта давно имеется в программе "Яндекс.Транспорт", которая вышла еще в 2014 году. В приложении можно следить за движением автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси, которые отображаются на карте соответствующими метками. В последнее время отечественный поисковик постепенно переносит возможности "Яндекс.Транспорта" в "Яндекс.Карты".