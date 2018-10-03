Российский дендростартап стал одним из победителей специального конкурса проектов Expo 2020 Dubai. Победили российские стартаперы с идеей мобильной игры по принципу очень популярных в свое время "счастливого фермера" и аналогов. Только теперь предлагают не огороды развивать, а за лесом ухаживать. Ну и как положено с образовательной составляющей – обещают целую энциклопедию туда зашить.

Александо Асонов, руководитель отдела разработок компьютерных игр "ПосадиЛес": "Во всех бесплатных играх, есть внутриигровые покупки. Во всех играх, которые существовали до данного момента, человек просто покупал себе цветные пиксели, какие-то картинки или ускорение процесса для достижения своей цели. У нас внутриигровые покупки – это будут так называемые премиальные деревья, которые тоже будут приносить дополнительные бонусы покупающему, но самое главное, что эти деревья будут действительно посажены в реальной жизни".

То есть речь, о реальном восстановление лесов, которых, как говорят, вырубается и сгорает ежегодно несколько миллионов гектаров.

Вообще из представленных в Дубае проектов все было так или иначе социальной направленности. Но некоторое идеи вполне могут быть монетизированы. Например перевод в реальном времени с языка жестов в речь и текст. Построено все на машинном зрении и искусственном интеллекте. Подробности – в программе Вести.net.