Калифорнийский стартап Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HyperloopTT) представил первую полноразмерную капсулу для пассажирского "вакуумного поезда" будущего, концепцию которого предложил в 2013-м Илон Маск. Ее планируется в будущем использовать на одном из первых коммерческих Hyperloop-маршрутов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Изготовленная практически полностью из композитных материалов капсула длиной 32 метра (на пассажирский отсек приходится 15 метров) весит 5 тонн и способна перевозить до 40 пассажиров со скоростью до 1200 км/ч. Назвали капсулу Quintero One. Испаноязычное название не случайно — производственные объекты партнера HyperloopTT, компании Carbures, расположены в испанской провинции Кадис. А корень "quint" — "пять", похоже, отсылает к Илону Маску, которы в свое время назвал Hyperloop "пятым" способом перемещения.

Теперь капсулу планируют отправить для "дополнительной сборки и интеграции" в Тулузу — там у HyperloopTT европейская штаб-квартира. В компании ожидают, что перевозить пассажиров она будет готова до конца 2019-го, пока же планируют построить во Франции тестовую линию. Ранее, в июле, HyperloopTT договорилась о строительстве пробной линии на юго-западе Китая.