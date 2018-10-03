Microsoft открыла для скачивания Windows 10 October 2018 — очередное масштабное обновление операционной системы, вобравшее в себя десятки новых функций и улучшений. Начиная с сегодняшнего дня апдейт доступен на более чем 700 миллионах устройств, сообщили представители компании.

Одним из самых крупных новшеств стал облачный буфер обмена (Cloud Clipboard) — пользователи смогут скопировать текст или файл на одном устройстве, а вставить на другом. История операций копирования и вставки хранится на серверах Microsoft и может быть запрошена в любое время на любом устройстве. Новая функция особенно удобна, если дома вы пользуетесь станционарным компьютером, а в дороге Window-ноутбуком и планшетом.

Функция Timeline ("Временная шкала"), которая позволяет "отмотать" время назад и проследить, как менялись файлы на протяжении последних 30 дней, стала дружелюбнее к пользователям сторонних браузеров. Для Chrome и Firefox был выпущен официальный плагин, благодаря которому они могут подключиться к Timeline и синхронизировать вкладки.

Появилось приложение Your Phone — "компаньон" для Android-смартфона и "айфона". Он сближает мобильное устройство и компьютер: просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы с одного гаджета на другое, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения.

Проверить наличие апдейта можно через инструмент Windows Update ("Центр обновления Windows"). Новая версия будет автоматически отправлена на все совместимые устройства на следующей неделе.

​Крупное обновление Windows 10 лишится самой ожидаемой функции читайте также

Следующее за октябрьским обновление, известное под кодовым именем 19H1, тестируется с конца июля. Оно запланировано к выходу на апрель 2019 года. Предположительно, 19H1 добавит в ОС функцию Sets ("Группы"), которая позволит создавать вкладки внутри любого приложения для Windows 10, а также "песочницу" InPrivate Desktop для запуска подозрительных программ внутри безопасного, изолированного контейнера.

#обновления #операционные системы #Windows