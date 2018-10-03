Microsoft открыла для скачивания Windows 10 October 2018 — очередное масштабное обновление операционной системы, вобравшее в себя десятки новых функций и улучшений. Начиная с сегодняшнего дня апдейт доступен на более чем 700 миллионах устройств, сообщили представители компании.

Одним из самых крупных новшеств стал облачный буфер обмена (Cloud Clipboard) — пользователи смогут скопировать текст или файл на одном устройстве, а вставить на другом. История операций копирования и вставки хранится на серверах Microsoft и может быть запрошена в любое время на любом устройстве. Новая функция особенно удобна, если дома вы пользуетесь станционарным компьютером, а в дороге Window-ноутбуком и планшетом.

Функция Timeline ("Временная шкала"), которая позволяет "отмотать" время назад и проследить, как менялись файлы на протяжении последних 30 дней, стала дружелюбнее к пользователям сторонних браузеров. Для Chrome и Firefox был выпущен официальный плагин, благодаря которому они могут подключиться к Timeline и синхронизировать вкладки.



Появилось приложение Your Phone — "компаньон" для Android-смартфона и "айфона". Он сближает мобильное устройство и компьютер: просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы с одного гаджета на другое, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения.

Проверить наличие апдейта можно через инструмент Windows Update ("Центр обновления Windows"). Новая версия будет автоматически отправлена на все совместимые устройства на следующей неделе.

Следующее за октябрьским обновление, известное под кодовым именем 19H1, тестируется с конца июля. Оно запланировано к выходу на апрель 2019 года. Предположительно, 19H1 добавит в ОС функцию Sets ("Группы"), которая позволит создавать вкладки внутри любого приложения для Windows 10, а также "песочницу" InPrivate Desktop для запуска подозрительных программ внутри безопасного, изолированного контейнера.