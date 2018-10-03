Компания Microsoft объявила о выходе на рынок дорогих и высококачественных наушников. Беспроводная модель — Surface Headphones — обладает встроенной поддержкой голосовой помощницы Cortana и функцией шумоподавления. Оцененная в $350, в этой ценовой категории новинка призвана потягаться с Sony 1000XM3 и Quiet Comfort II от Bose.

При помощи кругового переключателя, находящегося на левом "ухе", можно регулировать уровень шумоподавления, а с помощью правого регулятора — уменьшать или прибавлять громкоть. Устройство располагает портом USB-C для зарядки и 3,5-мм аудиоразъемом для проводного подключения.

По Bluetooth батареи хватит на 15 часов непрерывного прослушивания музыки, говорят в Microsoft. Благодаря нескольким встроенным микрофонам можно управлять воспроизведением, отдавая команды ассистентке Cortana.

"Surface Headphones легкие и невероятно комфортные — благодаря щедрому количеству мягкой набивки в чашках и на оголовье. И достаточно пространства для больших ушей (преимущество для меня), — делится впечатлениями Дэвиндра Хардавар из Engadget, побывавший на презентации Microsoft, — Как только я надел их на голову, звук копошащихся техножурналистов вокруг практически исчез — были только я и Off the Wall Майкла Джексона". Звучат наушники, по его словам, "фантастически".

Пока Surface Headphones можно предзаказать только на сайте Microsoft. Поставки начнутся позднее этой осенью, к началу рождественских праздников.

Помимо наушников, компания представила несколько других новинок: новую модель планшета Surface Pro 6, ноутбук Surface Laptop 2-го поколения и моноблок Surface Studio 2 с сенсорным экраном.