На площадке Kickstarter начался сбор средств на выпуск солнцезащитных очков IRL Glasses, которые "выключают" цифровые вывески, билборды и любые другие ЖК-экраны, показывая на месте привлекающей внимание картинки черный прямоугольник. Предзаказать новинку можно за $49.

За работу "AdBlock для реальной жизни" отвечает обычный поляризационный фильтр. Линза, повернутая на 90°, блокирует свет, излучаемый жидкокристаллическими и светодиодными экранами. IRL Glasses играют роль и обычных солнцезащитных очков, блокируя УФ-излучение.

Как говорят их создатели, очки отфильтровывают картинку на большинстве телевизоров и некоторых компьютерных мониторах (LCD/LED). Со смартфонами и панелями на органических светодиодах (OLED, IRL Glasses работать пока не умеют.

Дизайн IRL Glasses сделан в стиле 80-х. На создание очков разработчиков вдохновил фантастический триллером "Чужие среди нас" (1988) Джона Карпентера, в котором главный герой, надев специальные очки, мог видеть реальный мир таким, каким он есть на самом деле.

На момент написания заметки проект привлек практически всю необходимую для производства сумму — чуть более $22 тысяч (из $25 000). Кампания завершится через 27 дней. В розницу IRL Glasses будут продаваться за $79. Старт поставок намечен на апрель следующего года.