Компания Google выпустила новое приложение для Android, которое позволяет нажимать на кнопки, прокручивать экран, переключаться между меню и взаимодействовать с другими программами, не прикасаясь к смартфону. Voice Access накладывает каждый элемент пользовательского интерфейса цифровую метку, которую можно "нажать" посредством голосовой команды.

Кроме того, программа автоматически помещает "Ассистента" Google в режим ожидания команд, так что вызывать его повторно не нужно. Для работы Voice Access понадобится смартфон с Android 5.0 или более поздней версией, а также поисковое приложение Google, чтобы голосовой режим можно было включить командой "Окей Google".

Voice Access была разработана для удобства людей, страдающих такими недугами, как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. В то же время приложение будет востребовано среди пользователей, у которых просто часто заняты руки.

Загрузить Voice Access можно из магазина Google Play. Пока программа поддерживает только английский язык.