Корейская LG сегодня (опять) официально представила свой новый флагманский смартфон — V40 ThinQ, главным козырем которого стали пять камер: три тыловых и две фронтальных. Одновременно вышли обзоры устройства в ведущих западных СМИ, основной вывод которых: задумка с камерами интересная, и в целом смартфон не назовешь плохим, однако рекомендовать LG V40 ThinQ к покупке сложно.

Фото (с) Android Authority

Внешне V40 ThinQ напоминает одновременно прошлогодний V30 (главным образом, размерами) и выпущенный в мае 2018-го G7 (формой корпуса и "челкой" в верхней части экрана). Начинка при этом практически идентична G7: процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и продвинутый цифро-аналоговый преобразователь, обеспечивающий высококачественный звук при подключении наушников или аудиосистемы, а также очень громкий встроенный динамик со специальной камерой-резонатором. Дисплей, изготовленный по технологии P-OLED, имеет то же разрешение, что и у G7: 1440 x 3120 точек, однако диагональ увеличилась с 6,1 до 6,4 дюйма. Емкость аккумулятора на 10% больше, чем у G7 — 3300 мА*ч.

Фото (с) Droid Life

С точки зрения дизайна одна из самых интересных фишек LG V40 ThinQ — нескользкое полуматовое стекло задней панели у вариантов синего, красного и серого цветов. При этом большинство обозревателей получили глянцевую черную модель и жалуются, что она не только быстрее собирает отпечатки пальцев, выглядит "скучно", упуская шанс выделиться на фоне глянцевых флагманов Samsung, но и норовит выскользнуть из руки.

Фото (с) The Verge

"V40 всё еще слишком длинный и скользкий, когда приходится перехватывать корпус, чтобы достать до верхней части экрана, — говорится в обзоре издания Android Central. — Однако небольшой вес повышает удобство использования". Обозреватель издания Droid Life, напротив, хвалит эргономику новинки: датчик отпечатков пальцев на задней панели большой и расположен удобно, грани сильно закруглены и совсем не врезаются в руку. "Для модели с 6,4-дюймовым экраном удобство, неожиданно, на высоте", — говорится в обзоре.

Самое интересное в новинке, разумеется, камеры. Основной объектив тыловой камеры весьма светосильный: апертура f/1.5, есть оптическая стабилизация и гибридный (фазовый + лазерный) автофокус, а сенсор 12-мегапиксельный, с крупными светочувствительными элементами. Дополняют картинку сверхширокоугольный объектив, позаимствованный у G7 (16 МП, f/1.9, без автофокуса), и "телевик" (12 МП, f/2.4, оптическая стабилизация, фазовый автофокус).

Фото (с) Android Central

Качество съемки LG V40 ThinQ оказалось на довольно высоком уровне, однако это не относится к телеобъективу. По словам автора одного из главных англоязычных YouTube-каналов с обзорами гаджетов, Маркуса Браунли (MKBHD), при переключении на "телевик" возникает ощущение, что камеру в смартфоне как будто подменили.

Несмотря на некоторые недостатки, ни в одном другом смартфоне камера не предоставляет пользователю такой гибкости при построении кадра, отмечает в своем обзоре The Verge. "Часто камера оказывается особенной или полезной благодаря тому, сколько удовольствия вы получаете от ее использования. А камера LG V40 ThinQ чертовки радует, хотя и не идеальна", — утверждает издание.

Обозреватели чуть ли не хором пеняют LG на то, что компания не успела к релизу смартфона доделать прошивку, основанную на новейшей версии Android, 9.0 Pie, вместо этого использовав Android 8.1 Oreo. Зато, пишет Droid Life, LG, в отличие от Samsung, не навязывает пользователю в прошивке собственные клоны сервисов Google, предлагая оригинальный (за исключением перерисованного на свой лад интерфейса) опыт использования Android. Например, выделенная клавиша вызывает Ассистента Google, а не какой-нибудь его малополезный клон вроде Bixby.

Android Authority отмечает, что в новейшем смартфоне LG есть немало инноваций и интересных решений, однако в целом он ощущается недоработанным и не оправдывает установленную на старте продаж цену в 900 долларов. "Это устройство может практически все, однако мало что ему удается лучше, чем конкурентам. Если бы этот аппарат стоил 700 долларов, он заслуживал бы внимания. Да, есть флагманы еще дешевле, но они в большинстве своем предлагают меньше дополнительных возможностей, чем V40. Однако на рынке столько других чудесных вариантов ценой до 1000 долларов, что рекомендовать новинку LG невероятно трудно", — резюмирует издание.