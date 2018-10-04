Возможности камер новых айфонов позволили им подняться почти на вершину рейтинга DxOMark и занять второе место среди всех смартфонов, которые когда-либо проходили тестирование. Впрочем, китайскому камерофону Huawei P20 Pro удалось удержаться на первом месте.

Французская фотолаборатория DxOMArk испытывает и традиционнe. технику, и отдельно взятые объективы, но для производителей смартфонов ее рейтинг превратился чуть ли не в главную соревновательную дисциплину. Долгое время за призовые места боролись лишь две компании — Apple и Samsung — но в последние годы в стане лидеров появились еще гугловские Pixel, аппараты Huawei и неожиданно вынырнувшая из прошлого компания HTC.

iPhone XS Max не дотянул до лидера четырех пунктов несмотря на то, что модуль камеры нынешней линейки айфонов почти не отличается от прошлого: аппараты с литерой S обычно относятся к поколению "эволюционного", не радикального апгрейда. Подробности – в программе Вести.net.