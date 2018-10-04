Китайская военная разведка скрытно встраивала в компьютерное оборудование, поставляемое государственным и частным компаниям в США, микрочипы для слежки. Материнские платы, в которые тайно внедрялось шпионское "железо", были обнаружены в серверах крупнейших американских IT-фирм, включая Apple и Amazon.

Власти США были осведомлены о подобном методе китайских хакеров с 2015 года. На данный момент ведется расследование, сообщает Bloomberg Businessweek со ссылкой на собственные источники в разведслужбах США.

Чипы "немногим крупнее рисового зерна" предназначались для сбора корпоративных тайн и другой конфиденциальной информации у госструктур США. Их имплантировали на этапе сборки на фабриках в КНР, являющихся подрядчиками Super Micro Computer — зарегистрированной в США фирмы, одной из крупнейших в мире поставщиков серверных материнских плат. Продукцию этой компании, в частности, можно найти в дата-центрах минобороны США, беспилотниках ЦРУ и бортовом оборудовании кораблей ВМС.

По информации агентства, военные КНР взятками и угрозами добивались изменения оригинальной конструкции "материнок". Шпионские чипы размещались возле контроллера, что позволяло получить удаленный доступ к памяти компьютера. Атака затронула около 30 американских компаний, в том числе государственных подрядчиков и один крупный банк.

В Apple и Amazon опровергли наличие потайных устройств в своем серверном оборудовании. На самом же деле, отмечает Bloomberg, обе компании выявили и удалили "троянские" платы, и никакие данные скомпрометированы не были.