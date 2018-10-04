Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance заявила об упрощении наименования стандартов IEEE 802.11 для продуктов беспроводных сетей. На смену буквенным обозначениям придут цифры в порядке возрастания — так неосведомленный покупатель ноутбука или роутера сможет с ходу понять, какое из них обладает более современным модулем Wi-Fi.

Речь идет об удобстве потребителей — сами спецификации IEEE сохранят свои технические названия. Технология 802.11n будет переименована в Wi-Fi 4, 802.11ac — в Wi-Fi 5, а 802.11ax — в Wi-Fi 6. Стандарт 802.11ax, предлагающий скорость связи на 30% выше, чем 802.11ac, будет утвержден в следующем году.

Стандарт Wi-Fi, поддерживаемый тем или иным устройством, будет помечаться новыми иконами (на изображении выше). Устаревшим версиям стандартов (802.11a, 802.11b, 802.11g) "имена" Wi-Fi 1, 2 или 3 присвоены не будут, так как на рынке практически не осталось совместимых с ними устройств.

"Поставщики продуктов могут использовать названия поколений для обозначения новейшей технологии Wi-Fi, которую поддерживает их устройство, разработчики операционных систем — чтобы обозначить поколение беспроводного соединения между устройством и сетью, поставщики услуг — чтобы обозначить возможности сети Wi-Fi для своих клиентов", — сказали в Wi-Fi Alliance.