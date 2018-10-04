Компания LG показала часы Watch W7, сочетающие в себе "умные" функции и классический дизайн с механическими стрелками. Как утверждает производитель, новинка сможет показывать время еще в течение ста дней после того, как сядет аккумулятор.

В "умном" режиме, с полностью заряженной батареей, устройство продержится около двух суток. Как сообщает Engadget, Watch W7 обладают круглым 1,2-дюймовым ЖК-тачскрином, а их корпус выполнен из нержавеющей стали. Работают они на Wear OS.

Google и партнеры стремятся вдохнуть новую жизнь в рынок Android-часов. В сентябре поисковик выпустил полностью обновленную операционную систему Wear OS с отполированным интерфейсом, расширенными функциями и упрощенным жестовым управлением.

В том же месяце Qualcomm, при непосредственном участии инженеров Google, представила Snapdragon Wear 3100 — платформу для надеваемой электроники, построенную на совершенно новой архитектуре со сверхмалым энергопотреблением. Первая модель с этим чипом — Summit 2 производства Montblanc — должна выйти до конца этого месяца.

Новинку LG, однако, оснастят чипсетом серии Wear 2100 с 768 мегабайтами оперативной памяти. Также она получит датчик сердечного ритма и GPS-модуль. Выйдет Watch W7 14 октябре по цене $449.