Компания Nintendo собирается начать продажи 2-го поколения портативной игровой консоли Switch в следующем году. Выпустив новую модель, японцы хотят укрепить динамику продаж: вышедшее в марте 2017-го устройство по-прежнему пользуется неплохим спросом, но объемы продаж уже не растут такими впечатляющими темпами, как в первые месяцы после релиза.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в цепочки поставок. По словам осведомителей газеты, в Nintendo пока решают, какие программно-аппаратные улучшения им следует внести в Switch 2-го поколения, и взвешивают их стоимость.

Как заметил один из собеседников WSJ, усовершенствования точно коснутся экрана — он станет ярче, тоньше и энергоэффективнее. Ради этого инженеры применят новейшие дисплейные технологии, однако оснащать приставку дорогой и высококачественной панелю на органических светодиодах (OLED), как у последних "айфонов", в Nintendo не планируют. Новая модель, сказал он, может дебютировать во второй половине 2019 года.

Switch была выпущена весной 2017 года. С марта 2017-го по 30 июня этого года Nintendo отгрузила 19,7 миллиона Switch, что сопоставимо с темпами PlayStation 4, одной из самых продаваемых консолей в истории.

Switch является гибридной системой, которая представляет собой нечто среднее между карманной и домашней игровой консолью. Само устройство — это планшет, который оснащается съемными контроллерами Joy-Con с каждой стороны, а к телевизору может подключаться через док-станцию.