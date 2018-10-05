На "айфонах" вышла пошаговая стратегия Civilization VI. Игра, которая дебютировала на компьютерах в 2016 году и была портирована на ряд платформ, включая iPad и Nintendo Switch, теперь добралась и до смартфонов Apple.

Условно-бесплатная версия "Цивилизации" доступна для скачивания из App Store. Без встроенных покупок, правда, в ней можно сделать всего 60 ходов. Полная версия Civilization VI с базовым набором функций продается за 1 790 рублей. Если ранее игра была куплена для "айпада", версия для iPhone будет бесплатной. Дополнительные пакеты сценариев обойдутся еще в 379–699 рублей.

Издание Civilization VI для iPhone ничем не отличается от ПК-версии: пользователи могут строить собственные империи как в одиночку, так и вместе с друзьями. Имеется и обучающий режим для новичков, которые раньше никогда не играли в "Цивилизацию".

Программа совместима с iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPad Air 2, iPad 2017 и всеми моделями iPad Pro. Устройство должно работать на iOS не ниже 11-й версии и иметь не меньше 3,4 гигабайта свободного места.