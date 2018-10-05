Королевский национальный театр в Лондоне начал выдавать посетителям, испытывающим проблемы со слухом, очки дополненной реальности. Надев AR-устройство, зрители могут читать реплики актеров, не отрываясь от просмотра самого спектакля.

Как говорит технический директор театра Джонатан Саффолк, самой сложной частью системы являются не сами AR-очки, а программное обеспечение. По его словам, можно было бы просто загрузить сценарий в память аппарата — однако текст будет запаздывать, если актер начнет говорить быстрее, чем нужно.

Применяемая театром система, сказал Саффолк, полностью синхронизирована с постановкой. Она улавливает некоторые сигналы, в том числе изменения в освещении, и передает диалоги на устройство по Wi-Fi. Тем самым гарантируется, что субтитры будут отображаться перед глазами зрителя именно в тот момент, когда актер произносит речь.

Театр закупил 50 пар AR-очков по цене около $1050 за штуку, сообщает The New York Times. Гаджет будет выдаваться зрителям спектакля "Боевой конь" и мюзикла "Хейдстаун" бесплатно на протяжении всего сезона 2019 года.

По словам основательницы сообщества переводчиков жестового языка Performance Interpreting Мари Паскалл, новая разработка намного удобнее экранов с титрами и других альтернатив, заставляющих отводить взгляд от места действия. "Вы воспринимаете всю суть постановки, — говорит она, — И вам не приходится играть в пинг-понг между актерами и словами".