Скандал с новым обновлением Windows 10. Компания Microsoft была вынужденна отказаться от его автоматического распространения для всех пользователей. Руководство приняло такое решение после того, как некоторые пользователи пожаловались на то, что после обновления у них пропали документы.

Один из пользователей рассказал, что потерял 220 ГБ ценной информации. Это его архив за 20 лет работы. Ну прямо готовая реклама хранения важных данных в облаке. Само обновление компания представила 2 октября. В описании Microsoft обещала, что оно повысит стабильность системы и ее производительность.

Предполагалось, что пока пользователи смогут скачать пакет с официального сайта вручную, а 10 октября начнется автоматическое обновление с помощью средств Windows 10. Однако уже через пару дней после выхода обновления в сети появились десятки жалоб на исчезнувшие файлы, причем в основном терялись папки: "Рабочий стол", "Мои документы" или "Мои фотографии", но некоторые пользователи рассказывали, что у них пропали документы не с системного диска, хотя по идее обновление вообще не должно затрагивать не системный раздел. Подробности – в программе Вести.net.