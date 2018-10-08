"Ростелеком" начал покупать российские смартфоны и планшеты бренда Inoi, использующие операционную систему Sailfish OS Mobile Rus. Об этом пишут в понедельник "Ведомости" со ссылкой на сайт госзакупок. Цель закупок — масштабное тестирование отечественной платформы и сервисов, а также программного обеспечения для нее.

По сведениям сайта, "Ростелеком" купил более 8000 смартфонов Inoi R7 (читайте наш обзор аппарата по этой ссылке) и порядка 1200 планшетов Inoi T8. В общей сложности корпорация потратила 110,3 млн рублей, а поставщиком выступила работающая под брендом VVP Group и принадлежащая Глебу Сибирцеву компания "Центр дистрибуции".

Напомним, "Ростелеком" стал владельцем Sailfish OS в марте этого года, купив 75% долей в ООО "Открытая Мобильная Платформа" и 75% долей в ООО "Вотрон". Обе фирмы контролировались бизнесменом Григорием Березкиным (владеет группой ЕСН) и его родственниками. В "Ростелекоме" тогда сообщили, что собираются создать на базе Sailfish OS защищенную национальную цифровую платформу для мобильных устройств, на базе которой предлагать заказчикам из корпораций и госсектора "полный спектр цифровых услуг".

В августе сообщалось, что в правительстве оценивают стоимость перевода российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с отечественной операционной системой (полностью сертифицирована для этого только ОС Sailfish) в 160 млрд рублей. Переход на Sailfish также подразумевает оплату "оказания комплексной услуги" в размере 13100 рублей на одного пользователя. Очевидно, речь идет о предоставлении "Ростелекомом" комплексного сервиса, предположительно включающего услуги связи, защищенную почту, мессенджер, офисные приложения и "облако" для пользовательских файлов.

Исходно Sailfish разрабатывалась компанией Jolla — финской командой выходцев из Nokia — как альтернатива iOS и Android. Немногочисленные устройства на операционке успехом не пользовались, а в 2015-м стало известно, что мажоритарным акционером Jolla стал российский бизнесмен Григорий Березкин. Связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась адаптацией Sailfish для России, как выяснилось позже — с целью перепродажи контролируемому государством через Росимущество и Внешэкономбанк "Ростелекому".

После продажи стало известно, что российским разработчикам программного обеспечения, если они хотят попасть в дающий преимущества при госзакупках реестр отечественных программ, нужно будет создавать версии своих приложений не только для iOS и Android, но и для Sailfish. Так, предположительно, может быть решена главная проблема единственной российской мобильной ОС — дефицит стороннего софта. Впрочем, базовые приложения — почтовый клиент, браузер, календарь — в Sailfish OS уже есть. Имеются и сторонние клиенты для Twitter, ВКонтакте, YouTube и Telegram, диктофон, а также просмотровщик файлов Microsoft Office.