Microsoft пообещала восстановить личные документы, которые были удалены из-за ошибки обновления операционной системы Windows 10 October Update. Тех, кого затронула эта проблема, просят обратиться к компании напрямую.

Об этом сообщила в твиттере руководитель программы предварительного тестирования Windows Insider Дона Саркар. По её словам, команда техподдержки располагает необходимыми инструментами, позволяющими восстановить стертые файлы.

#WindowsInsiders If you've run into the "missing files after update" issue for 1809/October 2018 Fall update, please call our support line. They have the tools to get you back to a good state. This build is no longer available to download manually: https://t.co/Ce9WVILknp pic.twitter.com/fvisQi1c8g