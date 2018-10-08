Компания Facebook анонсировала свой первый "железный" продукт: им оказалась собственная линейка смарт-экранов Portal. Устройства в первую очередь предназначены для видеозвонков: они оснащаются 12-мегапиксельными камерами, поддержкой голосового помощника Alexa и функцией автозума на основе искусственного интеллекта, которая отвечает за то, чтобы лица собеседников никогда не уходили из кадра.

Новинки способны звонить друзьям и членам семьи из адресной книги мессенджера Facebook Messenger, накладывать на лица AR-эффекты (как в Instagram), переключать разговор на смартфон и обратно, а также транслировать видео с Facebook Watch. В остальном гаджеты мало чем отличаются от обычных "умных" колонок вроде Amazon Echo: они могут воспроизводить музыку из Spotify и Pandora, зачитывать новости, прогноз погоды и статьи из "Википедии".

YouTube и Netflix устройства Facebook пока не поддерживают. Компания продолжает переговоры с партнерами, и в будущем в смарт-экраны может быть интегрирована поддержка видеосервиса и "Ассистента" Google.

После недавних скандалов с утечками персональных данных в Facebook внимательно отнеслись к вопросам конфиденциальности. Как рассказали представители соцсети, Portal не прибегает к системе распознавания лиц: вместо неё используется технология "2D-поз", которая отслеживает движения людей локально и не подключается к интернету.

Отдельный чип отвечает за то, чтобы смарт-экран просыпался только когда к нему обращаются напрямую фразой "Эй, Portal", записи разговоров не сохраняются, а все передаваемые данные зашифрованы, утверждают в компании. Более того, при желании пользователи могут отключить камеру и микрофон и даже закрыть объектив пластиковой перегородкой.

Когда Portal неактивен, на дисплее показывается слайд-шоу из избранных фотографий и видео в соцсети, а также напоминания о днях рождения и уведомления. За видеосвязь отвечает 12-мп камера со 140-градусным полем обзора. Когда в кадре появляется второй человек, устройство масштабирует картинку так, чтобы были видны оба собеседника.

Будут выпущены две модели: Portal (10,1 дюйма) за $199 и Portal+ (с поворотным на 90° дисплеем на 15,6") за $349. Предзаказать их можно только в США. Старт продаж намечен на начало ноября.