Флагман Huawei Mate 20 Pro, который пока еще не был представлен официально, выбился в лидеры по уровню производительности среди Android-смартфонов. Новая модель (LYA-L29), укомплектованная 7-нанометровым чипом Kirin 980, установила рекорд на бенчмарке AnTuTu, набрав свыше 310 тысяч очков.

На тесте участвовала версия Mate 20 Pro с 6 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. При проверках на быстродействие центрального процессора, графической подсистемы, пользовательского интерфейса и памяти устройство заработало 115 296, 112 516, 69 456 и 16 293 балла соответственно, получив в сумме 313 561. Для сравнения, большинство Android-смартфонов, оснащенных флагманским чипом Snapdragon 845, набирают на AnTuTu около 290 тысяч очков.

Ранее в Huawei подтвердили, что новые модели из серии Mate 20 будут показаны 16 октября. Эти устройства станут вторым — после новых "айфонов" — устройствами на рынке, оснащаемыми процессорами, которые изготавливаются с соблюдением норм 7-нанометрового техпроцесса.

Однако производительность 7-нм A12 Bionic, установленного в iPhone Xs Max, выше, чем у будущего Mate 20 Pro. На том же бенчмарке "бионический" чип Apple (6 ядер с тактовой частотой 2,48 ГГц, 128 килобайт кэш-памяти 1-го уровня, 4 ГБ "оперативки") заработал 372 106 очков, став самым быстрым "айфоном" в истории. При этом надо учитывать, что на AnTuTu могли "прогнать" предпроизводственный образец устройства Huawei, и уровень производительность финальной потребительской версии может быть иным.

Как ожидается, что 16 октября Huawei представит две новые модели: Mate 20 и Mate 20 Pro. Им прочат "челочный" дисплей, функцию 3D-сканирования лица, подэкранный сканер отпечатков пальцев и три основные камеры. Работать новинки будут на EMUI 9.0, за основу которой взята новейшая операционная система Android 9 (Pie). В максимальной комплектации Mate 20 Pro будет оснащаться 8 ГБ "оперативки" и 512 ГБ флеш-памяти. За вариант со 128 ГБ попросят около $1100.