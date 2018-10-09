Компания Google объявила о намерении закрыть социальную сеть Google+ для рядовых пользователей. Проект, запущенный в 2011 году, прекратит работу в августе 2019 года. Об этом написал в блоге вице-президент по разработке Google Бен Смит.

Смит привел две основные причины, по которым потребительская версия Google+ будет закрыта. Во-первых, признал он, сервис не востребован у пользователей, поскольку "90% сеансов в Google+ длятся менее пяти секунд".

Во-вторых, сообщили в Google, между 2015 и 2018 годами в коде проекта была допущена ошибка, по вине которой могла быть раскрыта личная информация около 500 тысяч пользователей, включая их имена, пол, возраст, адреса электронной почты и места работы. Из-за ошибки в API Google+ сторонние разработчики могли получить доступ к этим сведениям, даже если они были закрыты и не отмечены как общедоступные.

При этом, по словам Смита, у Google нет оснований полагать, что разработчики знали об этой ошибке и могли ею злоупотребить. "Дыра" была устранена в марте 2018 года, вскоре после того, как о ней стало известно.

Незадолго до публичного заявления поисковика о скором закрытии Google+ сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты, если бы компания не скрывала ошибку на протяжении нескольких месяцев и призналась бы еще весной, она бы вызвала к себе повышенное внимание со стороны регулирующих органов и общественности. Именно в то время в масштабной утечке данных призналась Facebook, и как раз по вине стороннего разработчика — Cambridge Analytica, имевшего доступ к профилям пользователей.

Корпоративная версия Google+, однако, продолжит работу в рамках пакета G Suite для бизнес-подписчиков. "Мы решили сосредоточиться на корпоративном сегменте и будем запускать новые функции, предназначенные для бизнеса, — написал Смит. — Больше сведений мы предоставим в ближайшие дни".